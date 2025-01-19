Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maçında Mağusa Türk Gücü, Binatlı YSK’yı konuk etti.

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Canbulat Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü – Binatlı YSK maçını Abdullah Genç yönetti. Baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçen maçın ilk devresi Andy Ogbe ve Bünyamin’in kafa golleriyle 2 – 0 sona erdi.

Mağusa Türk Gücü ikinci devrede üstünlüğünü artırırken, Dinopeter, Nevzat, penaltıdan Sadık ve Erhun’un golleriyle maçı 6 – 0 gibi farklı skorla kazanıp, 2. tura yükseldi.  