Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maçında Mağusa Türk Gücü, Binatlı YSK’yı konuk etti.
Canbulat Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü – Binatlı YSK maçını Abdullah Genç yönetti. Baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçen maçın ilk devresi Andy Ogbe ve Bünyamin’in kafa golleriyle 2 – 0 sona erdi.
Mağusa Türk Gücü ikinci devrede üstünlüğünü artırırken, Dinopeter, Nevzat, penaltıdan Sadık ve Erhun’un golleriyle maçı 6 – 0 gibi farklı skorla kazanıp, 2. tura yükseldi.