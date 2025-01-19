Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur maçları hafta sonu oynandı.
Oynanan maçlar sonucunda iki sürpriz sonuç çıkarken 14 Süper lig 2 de 1. Lig takımı son 16’ya yükselmeyi başardı.
Oynanan ilk tur maçları sonucunda Mesarya, Göçmenköy, Esentepe, Kozanköy, Çetinkaya, Cihangir, Doğan T. Birliği, Mağusa Türk Gücü, Değirmenlik, Dumlupınar, Lefke, Gençlik Gücü, Gönyeli, Düzkaya ve Yenicami son 16’ya kaldılar.
Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur sonuçları
Mesarya-S.Geçitkale : 6 – 2
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2 – 2 (Pen. 6 - 4)
Esentepe-MH Yılmazköy: 1 -1 (UZT.2 – 1 )
Karşıyaka-A.Kozanköy: 0 – 2
A.Yeşilova-Mormenekşe:3 – 1
Yalova-Çetinkaya: 0 – 5
Maraş-Cihangir: 0 – 5
Çanakkale-Doğan T.Birliği:0 – 6
Mağusa T.Gücü-Binatlı: 6 – 0
M.Değirmenlik-Türk Ocağı: 3 – 3 (Pen. 7 – 5)
TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz: 3 – 0
Lapta-Lefke: 2 – 4
Hamitköy-CB Gençlik Gücü: 2 – 3
Yeniboğaziçi-Gönyeli: 4 – 4 (Pen. 9 - 10)
Düzkaya-DND Gençler Birliği: 6 – 2
Vadili-Yenicami: 1 – 2