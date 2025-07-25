Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından gündeme gelen acil sağlık müdahale ve hasta transfer koşullarının iyileştirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, MSG’nin sağlık hukukçusu akademisyenlere hazırlattığı bilimsel mütalaa ve öneriler, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’na sunuldu. Bakan Ataoğlu’nun katıldığı toplantıya MSG KKTC Temsilcisi Kutay Alicik ve Turizm ve Kültür Bakanlığı hukukçusu Çiğdem Besimler de katıldı.

Toplantıda, sağlık sisteminin sanatçılar, turistler ve sektör emekçileri için daha güvenli ve işlevsel hale getirilmesi adına atılması gereken adımlar detaylı şekilde değerlendirildi. MSG’nin hazırladığı öneriler doğrultusunda, sağlık alanında yapılması gereken düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi yönünde olumlu mesajlar verildi.

Toplantının ardından Başbakanlık’ta, Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında ikinci bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ve Oteller Encümeni Üyesi Doğan Özçelik katıldı. Görüşmede, turistlerin, otelcilerin ve müzik sektörü emekçilerinin acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesi verildi.

VOLKAN KONAK ANISINA HEYKEL PROJESİ

Toplantıda ayrıca, KKTC Kültür Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun müjdesi olan KKTC halkının sanatçı Volkan Konak’a olan sevgisini ölümsüzleştirmek amacıyla İskele mevkiinde bir heykel yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

MSG VE KITOB EL ELE

Günün son toplantısı, KKTC Turizm Otelciler Birliği (KITOB) ile gerçekleştirildi. Toplantıda MSG tarafından hazırlanan öneriler KITOB yönetimiyle paylaşıldı. Özellikle acil ambulans erişimi, CPR sertifikalı sağlık personeli ve paramedik hizmetleri, defibrilatör ve mavi kod ekipmanlarının yaygınlaştırılması gibi somut çözümler üzerinde duruldu. MSG ve KITOB, sağlık müdahale sisteminin mükemmelleştirilmesi için ortak çalışmalar başlatma kararı aldı.