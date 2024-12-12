Lefkoşa’da ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde dün saat 12:00 sıralarında meydana geldi.

50 yaşındaki Erkan Zaimoğulları, yönetimindeki RHA 4352 plakalı ambulans araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Mustafa Mehmet Sokak yol kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında mecburi sola dönmek için yeşil ışık yanmasına rağmen sola dönmeyip düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada solundan Şehit Mustafa Mehmet sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için kuzey istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Malak Sohaıl Ahmad yönetimindeki YB 328 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Malak Sohaıl Ahmad, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.