Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda yeni yılın ilk ton balığı müzayedesi gerçekleştirdi. Pazara gelen alıcılar ton balıklarını inceleyerek, teklifte bulundu.

Balıkçılar, Japonya ve dünyanın farklı bölgelerinden tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için yarıştı.

45 MİLYON TL'YE SATILDI

Düzenlenen müzayedede bir kişi, 'motosiklet büyüklüğündeki' ton balığını 1,3 milyon dolara (45 milyon TL) satın aldı. ton balığının 276 kilogram olduğu belirtildi.

Ton balığına yönelik rekor teklif, Sushi Zanmai ulusal restoran zincirini işleten ve kendini "Ton Balığı Kralı" ilan eden Kiyoshi Kimura'dan geldi.

Dev ton balığının kazanan Onodera Group, 608 kiloluk ton balığının, stok tükenene kadar ülke genelindeki Michelin yıldızlı Ginza Onodera restoranlarında ve Nadaman restoranlarında servis edileceğini söyledi.