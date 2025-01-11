Barcelona'da bulunan ve yapımına 1882 yılında başlanan "La Sagrada Familia" 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacak.

Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yapılan açıklamada, dünyanın en uzun süredir devam eden aktif inşaat projesi olan La Sagrada Familia’nın, 2026’da tamamlanacağı ifade edildi.

La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.

1926 yılında tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden Gaudi, La Sagrada Familia'yı tamamlayamadı. Yapının tamamlanamamasında İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi süreçler de etkili oldu.

Binanın 2026 yılına kadar tamamlanması planlansa da, heykeller ve dekoratif detaylar ile ana girişe giden tartışmalı merdiven üzerindeki çalışmaların 2034 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.,

LA SAGRADA FAMİLİA TARİHİ

La Sagrada Familia’nın temelleri, 1882’de Francisco de Paula del Villar tarafından atıldı. Ancak projeyi 1883 yılında devralan Antoni Gaudi, yapının tasarımını radikal bir şekilde değiştirdi.

Gaudi, eseri sadece bir ibadethane olarak değil, doğadan ilham alan bir sanat eseri olarak planladı.

Gaudi’nin mimari anlayışıyla şekillenen bazilika, sütunlarıyla ormanları andırıyor. İnce detaylarla işlenmiş üç ana cephesi Doğuş, Tutku ve Zafer İsa’nın yaşamındaki önemli anları temsil ediyor.

UNESCO MİRASI

1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan La Sagrada Familia, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Sadece Barselona’nın değil, tüm İspanya’nın sembol yapılarından biri olan bazilika, Antoni Gaudi’nin modernist mimariye yaptığı en büyük katkılardan biri olarak kabul ediliyor.