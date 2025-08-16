Lefkoşa - Gine Anayolunda dün bir araç alev alev yandı.

Yangın saat 11.25 sıralarında, Lefkoşa - Gine Anayolunun 3-4 km'leri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru seyreden araç, motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu alev aldı.

Yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar görürken yangının yol kenarında bulunan kuru otlara sirayet etmesi sonucu yaklaşık 300 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar yandı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.



Araç yangınından dolayı anayolda trafik felç oldu



