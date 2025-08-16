Girne’de dün 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Girne Ciklos Mevkii ile Doğanköy arasındaki dere yatağında meydana gelen yangına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü ve Girne Belediyesi tarafından beraberce müdahale edildi.

Yangın sonucu dere yatağı içerisindeki makilik alan, çam ağaçları, çöp ve molozlar yanarken; yangın kontrol altına alındı.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan verilen bilgiye göre, yangının elektrik hattının ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.