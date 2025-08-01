Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden Mormenekşe yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken, yeni sezona yönelik hazırlık maçlarına başlıyor. Mormenekşe yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde 16 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde ara vermeden devam ederken tempo da yükseliyor.

KADRO PLANLAMASI

Yeni sezon 1. hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenörler Tolga Güçsoy, Ertan Bulut, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetiminde devam ederken, aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe’de üçüncü hafta geride kalırken, kadro planlaması ve transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın isteği doğrultusunda kadro planlaması için transfer edilen Mağusa Türk Gücü’nden Emre Özsin, Arda Maydon, Cafer Özerdemli, Alsancak Yeşilova’dan Burak Alsan, Güvercinlik’ten Mert Yücetürk kadroya dahil edilirken, adaya getirilen yabancı futbolculardan Hassan Moubarak, Rüzgar Eser Bostan, Cedrıck Danny Urasenga, Solomon Ozovehe Alıu takımla birlikte çalışmalarda yer alıyor.

İLK HAZIRLIK MAÇI

1. Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun geçen Mormenekşe’de ilk hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü Mormenekşe Cemal Balses Stadında saat 18.00 de Aksa 1. Ligi ekiplerinde L. Gençler Birliği ile yapıyor. 1. Hazırlık dönemi dördüncü hafta çalışmalarına 4 Ağustos Pazartesi günü devam edecek olan Mormenekşe’de hafta içi ve hafta sonu antrenmanlar ve hazırlık maçaları ile çalışmalarına devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü Aksa Süper Lig ekiplerinde Yeniboğaziçi ile karşılaşacak olan Mormenekşe, 9 Ağustos Cumartesi ise Aksa 1. Lig ekiplerinden Düzkaya ile karşı karşıya gelecek.

24-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Burdur’da 6 günlük kamp yapacak olan Mormenekşe’de kamp sonrasında çalışmalarına kendi sahasında devam ederek takım kadrosunu netleştirecek.