Takımların yeni sezon öncesi hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, hazırlık ve anı maçları da başlıyor. Bu bağlamda süper lig temsilcisi Cihangir’in her yıl Hasan Mehter anısına düzenlediği karşılaşma 2 Ağustos Cumartesi Cihangir stadında oynanıyor. Cihangir ile Dumlupınar takımları arasında oynanacak olan Hasan Mehter Anı maçı saat 17:45’de başlayacak.

Cihangir Kulübü anı maçı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Kulübümüzün eski yöneticisi, köyümüzün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen anı maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.”