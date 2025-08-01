Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da
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Takımların yeni sezon öncesi hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, hazırlık ve anı maçları da başlıyor. Bu bağlamda süper lig temsilcisi Cihangir’in her yıl Hasan Mehter anısına düzenlediği karşılaşma 2 Ağustos Cumartesi Cihangir stadında oynanıyor. Cihangir ile Dumlupınar takımları arasında oynanacak olan Hasan Mehter Anı maçı saat 17:45’de başlayacak.

Cihangir Kulübü anı maçı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Kulübümüzün eski yöneticisi, köyümüzün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen anı maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.”