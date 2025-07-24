Aksa 1. Ligden kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olarak süper lige yükselen Mormenekşe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gazimağusa bölgesinin Süper Ligin yeni ekiplerinden Mormenekşe yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde sürdürüyor. Mormenekşe’de yapılan sporcu toplantısı ile 2025-2026 futbol sezon çalışmalarına başlanırken, Mormenekşe Cemal Balses Stadında ise yeni sezonun çalışmalarına devam ediliyor. Mormenekşe’de teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde Mormenekşe Cemal Balses Stadında 16 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde ara vermeden devam ediyor.

1. HAZIRLIK DÖNEMİ

Yeni sezon 1. hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan ve aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe’de hafta boyunca altı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. 1. Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun geçecek olan Mormenekşe’de ilk hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü Aksa 1. Ligi ekiplerinde L. Gençler Birliği ile yapacak. 24-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Burdur’da 6 günlük kamp yapacak olan Mormenekşe’de kamp sonrasında çalışmalarına kendi sahasında devam ederek takım kadrosunu netleştirmeye çalışılacak. Ayrıca Mormenekşe’de 2025-2026 futbol sezonu resmi sezon açılışı tarihi daha sonra belirlenerek yapılacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önceden anlaşmaya vardığı oyunculardan Mert Özçömert, Burak Alsan, Mert Yücetürk takımla birlikte çalışmalarda yer alıyor. Kımızı yeşilli ekibi Mormenekşe, oluşturacağı yeni kadro yapısı ile birlikte “süper lige renk getiren, keyif veren, ligin şeklini değiştirebilecek” takım oluşturmak için kolları sıvayan başkan Metin Menekşeli yönetimi, görüşmekte olduğu futbolcularla anlaşma noktasına gelindiğini ve önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

TEKNİK EKİP BELİRLENDİ

Bu sezon süper ligde mücadele edecek olan Mormenekşe’de teknik direktör Ahmet Ogan birlikte çalışacağı yeni teknik ekibi de belirledi. Geçtiğimiz sezonda birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman teknik ekipte devam ederken, yardımcı antrenör olarak Tolga Güçsoy da teknik ekibe dahil oldu.