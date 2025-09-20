Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Yalçın Kabacıklı

Mormenekşe: Mehmetsalih, Ertan, Amoah, Fetin, Ogbe, Ahmetcan(Cafer), Arda(Burak), Aziz, Sami(Serkan), Emre Özsin, Diarra

Mağusa Türk Gücü: Mustafa, Bünyamin, Gökcan, Orkhan(Doğukan), Furkan(Mehmet Erol), Mehmet Gürlü, Emre Kuvvetlişahin(Nehir), Moussa Traore, Atay(Hüseyin Deynekli), Sapara(Wesley Nurettin), Andy Okpe

Goller: Dk. 52 Ertan(pen), Dk. 65 Emre, Dk. 82 Cafer (Mormenekşe), Dk. 73 ve 90+2 Traore (Pen) (MTG)

K.Kart: Dk. 90 Diara(M.M)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin ilk haftasında bölge derbisi olarak nitelendirilen mücadelede son beş sezonun şampiyonu MTG ile 1. Ligden şampiyon olarak süper lige yükselen Mormenekşe karşılaştı.

Oldukça keyifli ve mücadele dolu geçen karşılaşmayı ev sahibi Mormenekşe 3 – 2 kazanarak MTG’ye sezon başında büyük bir şok yaşattı.

Dk.14 Mormenekşe atağında Emre Özsin’inin MTG ceza sahasına ortasında defanstan dönen topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Fetin’in şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 32 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Emre hızla ceza sahasına yaklaşarak yerden kestiği topla altı pas üzerinde topla buluşan Ahmetcan boş pozisyonda topu üsten auta attı.

Dk.34 Yine Mormenekşe atağında MTG ceza sahası üzerinde topla buluşan Sami’nin müsait pozisyonda bulunan Emre’ye pasında topla buluşan Emre’nin şutunda top auta gitti.

Dk.42 MTG atağında orta alanda topla buluşan Mehmet Gürlü hızla Mormenekşe ceza sahası önüne gelerek Atay ile verkaçında ceza sahası içine girerken düşürüldü. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Dk. 52 Mormenekşe orta alanından uzatılan topla MTG ceza alanı içinde buluşan Diara tek topla altı pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan Ahmetcan’ı topla buluşturdu ancak defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan golünü atarak skoru 1-0 yaptı.

Dk.55 MTG atağında Sapara’nın pasıyla sağdan Mormenekşe ceza sahasına giren Hüseyin Deynekli’nin geriye kestiği topa dokunan Andy oldu ancak defans topu uzaklaştırdı.

Dk. 56 MTG atağında Mormenekşe ceza sahasının solunda topla buluşan Traore’nin plase vuruşunda top yan direkten döndü.

Dk.65 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Diara uzun topla çaprazda Emre Özsin’in buluşturdu. Emre hızla ceza sahasına girerek kalecinin altından topu ters köşeden ağlara gönderdi. 2-0

Dk.73 MTG’nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Traore ceza sahası içinde defansın müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Traore topu ve kaleciyi ters köşeye gönderdi. 2-1

Dk. 82 Yine hızlı gelişen Mormenekşe atağında Sami’nin pasıyla defans arkasında topla buluşan Emre’nin aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Dk.85 Sağ kanattan gelişen Mormenekşe atağında topla buluşan Diara ceza sahasına girerken yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topa gelişine vole vuran Cafer köşeden topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

Dk. 90+2 MTG atağında topla buluşan Nehir ceza sahası içinde defansın müdahalesi ile bir kez daha hakem penaltıyı verdi. Traore yine topu ters köşeden ağlara gönderdi. 3-2

Geriye kalan dakikalarda MTG’nin gol çabası sonuç getirmedi ve maç Mormenekşe 3 – MTG 2 skoruyla tamamlandı.