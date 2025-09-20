AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4

Kartal’ın kanatları İzmir’de kırıldı
Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1

BUGÜN

Karşıyaka SK – Esentepe : 2 – 3

Mormenekşe– Mağusa Türk Gücü: 3 – 2

C. B Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:2 – 2

21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova SK(Tufan Çerçioğlu)

Lefke TSK – Mesarya SK(Utku Hamamcıoğlu)

22 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)

Yenicami AK – Gönyeli SK (Turgay Misk)

AKSA 1. LİG 1. HAFTA

BUGÜN

Binatlı YSK – Aslanköy GSD: 1 – 1

Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2

Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale: 3 – 0

Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK: 1 – 3

21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztuğay)

Düzkaya KOSK – Değirmenlik SK (Burak Mandıralı)

L. Gençler Birliği SK – Lapta TBSK (Zekai Töre)

Maraş GSK – Yalova SK (Abdullah Genç)