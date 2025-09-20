AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4
Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1
BUGÜN
Karşıyaka SK – Esentepe : 2 – 3
Mormenekşe– Mağusa Türk Gücü: 3 – 2
C. B Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:2 – 2
21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)
Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova SK(Tufan Çerçioğlu)
Lefke TSK – Mesarya SK(Utku Hamamcıoğlu)
22 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)
Yenicami AK – Gönyeli SK (Turgay Misk)
AKSA 1. LİG 1. HAFTA
BUGÜN
Binatlı YSK – Aslanköy GSD: 1 – 1
Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2
Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale: 3 – 0
Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK: 1 – 3
21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)
Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztuğay)
Düzkaya KOSK – Değirmenlik SK (Burak Mandıralı)
L. Gençler Birliği SK – Lapta TBSK (Zekai Töre)
Maraş GSK – Yalova SK (Abdullah Genç)