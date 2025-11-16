Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Evren Karademir,Emre Çevikdal, Emirhan Yıldız

Mormenekşe: Doğuhan, Ertan(Mustafa), Fetin, Amoah, Lawrence Ogbe(Cenker), Sami(Arda), , Aziz, Emre Özsin, Ahmetcan(Burak), Diarra(Cafer).

Yenicami: Övgü, Halil, Yasin, Resşit, Alaattin, Görkem, Ali, Hüseyin(Barış), Sangare, Mehmet Çavuş(Tahir), Jimmy Mwanga(Hasan)

Goller: Dk.45+1 Sangare ve Dk. 85 Reşit (Pen.) (Yenicami)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 9. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Mormenekşe ile Yenicami Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin birçok pozisyonu cömertçe harcadığı karşılaşmayı konuk Yenicami 2 – 0 kazanarak alt sıralardan kurtuldu.

7.Dk: Mormenekşe’nin kullandığı köşe atışında top Amoah’ın önünde kaldı. Onun vuruşunda top az farkla dışarıya gitti

11.Dk: Mormenekşe atağında Ahmet sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Kehinde boş durumda kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi

17.Dk: Mormenekşe atağında Diarra’nın indirdiği topla ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Özsin vuruşunu yaptı ancak kaleci Övgü gole izin vermedi

25.Dk: Mormenekşe atağında Lawrance’in gönderdiği uzun topu alan Ahmet Can soldan ceza alanına girdi ve kaleci Övgü ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Övgü gole izin vermedi

28.Dk: Mormenekşe’nin kullandığı köşe atışında Aziz kafayla topu arka direğe aşırttı. Kale içerisinde Diarra’nın vuruşunda kaleci Övgü yine gole izin vermedi

29.Dk: Mormenekşe ‘nin kullandığı köşe atışında Hüseyin Arifoğlu ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleye doğru gitmekte olan topu Görkem çizgiden uzaklaştırmayı başardı

44.Dk: Mormenekşe atağında Emre Özsin soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti

Dk. 45+1 Organize gelişen Yenicami atağında Görkem’in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Sangare güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.49 Mormenekşe atağında Yenicami ceza sahası üzerinde topla buluşan Ahmetcan’ın şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.57 Yenicami atağında Barış’ın pasıyla topla buluşan Sangare defanstan sıyrılarak kaleciyle karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Doğukan ayaklarıyla topu çıkardı.

Dk.70 Hızlı gelişen Yenicami atağında Sangare’nin pasıyla Mormenekşe ceza sahası çaprazında topla buluşan Alaattin’in şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk.80 Mormenekşe defansının anlaşmazlığında topla buluşan Mehmet kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pas vermek yerine şutunda kaleci yine gole izin vermedi.

Dk.85 Sol kanattan gelişen Yenicami atağında Barış ceza sahasında defansın müdahale sonucunda yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Reşit topu ağlara gönderdi. 0-2

Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin çabaları skoru değiştirmedi ve maç Mormenekşe 0 – Yenicami 2 şeklinde tamamlandı.

Bu skorla Yenicami puanını 11 yaparak 10. Sıraya yükselirken, Mormenekşe 10 puanla 14. Sıraya geriledi.