Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Temizlik hizmetlerinin yalnızca belirli dönemlerde yürütülen kampanyalardan ibaret olmadığını, yılın her gününe yayılan düzenli ve planlı bir çalışma” olduğunu belirtti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Amcaoğlu, saha ekiplerinin gün henüz ağarmadan göreve başladığını belirterek, “Ekiplerimiz sadece çöp toplamakla kalmıyor; yolları temizliyor, bozulan görüntüleri toparlıyor, kavşak ve kaldırımlarda güvenliği etkileyen ayrıntılara anında müdahale ediyor. Çöp konteynerlerinin düzenli yıkanmasından yağmur ızgaralarının zamanında açılmasına kadar, kentin günlük yaşamına dokunan her işi titizlikle sürdürüyorlar.” dedi.

Boş arazilerde biriken atıkların ve yol kenarındaki olumsuz görüntülerin düzenli kontrolle hızla çözüme kavuşturulduğunu belirten Amcaoğlu, “Elbette dönemsel temizlik kampanyaları da yapıyoruz; ancak Gönyeli–Alayköy’de asıl farkı yaratan, her gün sahada bulunan ekiplerimizin emeği ve istikrarıdır.” diye konuştu.

Amcaoğlu, “Biz temizliyoruz; vatandaşlarımızdan da bu çabaya duyarlılıkla yaklaşarak çevreyi kirletmeden destek olmalarını bekliyoruz,” diyerek vatandaşlara da çağrıda bulundu.