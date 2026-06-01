Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Harcama Konferansı'nın, 3 Haziran Çarşamba günü, Ay.Napa’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, OLAF 4.Harcama Konferansı'nın açılış konuşmasını Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna’nın yapacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs AB Konseyi dönem başkanlığının açıklamasına dayanarak konferansa, Avrupa ve uluslararası makamların üst düzey yetkilileri ile uzman birimlerin katılacağını yazdı.

Habere göre konferans, 3-4 Haziran tarihlerinde Ay.Napa’da gerçekleştirilecek konferansta OLAF Genel Müdürü Petr Klement de açılış konuşması yapacak.

Konferans çerçevesinde dolandırıcılık ve yolsuzluğa karşı mücadeledeki son gelişmeler ele alınacak.