Baf bölgesindeki çiftçilerin, bölgeye sulama amacıyla yeterli su verilmemesi nedeniyle yarın eylem yapacağı belirtildi.

Haravgi'nin haberinde, sulama suyu eksikliği nedeniyle ekinler ve üretimin tehdit altında olduğu belirtilerek, çiftçilerin, Rum Su İşleri Dairesi’ni mevcut suyu sulama yerine barajlara vermekle suçladığı ve dairenin önceliği barajlardaki stratejik rezervi korumaya vermesinden "rahatsızlık duyduğu" kaydedildi.

Sulamada kritik bir dönemin ortasında ekinlerinin risk altında olduğuna işaret eden çiftçiler, Rum Tarım Bakanlığı ile görüştüklerini ancak kabul görecek bir çözüm bulunamadığı için eylem yapacaklarını açıkladı.

Haberde eylemin yeri ve saati hakkında bilgi verilmedi.