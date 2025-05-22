Milli Olimpiyat Komitesi olağanüstü genel kurul yapıldı. Tüzük kurultayı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

30 FEDERASYONDAN 25’İ KATILDI

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın divan başkanlığına, yardımcılıklarına ise Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı’nın yardımcı olarak yer aldı. Genel kurula Milli Olimpiyat Komitesi’ne üye 30 federasyondan 25’i katıldı.

DEĞİŞİKLİKLER OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Genel kurulda komitenin hazırladığı 4 madde değiştirildi. Maddeler üyelere Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyesi Enver Baturalp tarafından okundu. Divan başkanı Enver Kaya her madde için ayrı ayrı oylama yaptı. Tüm değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.