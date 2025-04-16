Orçun Kamalı başkanlığındaki Milli Olimpiyat Komitesi(MOK) yönetim kurulu, federasyonlarla bir araya geldi. Kurul toplantı öncesinde bir araya gelerek konuları görüştü ve ardından da Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de federasyonlarla tanışma ve dayanışma toplantısı gerçekleştirdi. Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı toplantıda yaptığı konuşmada bu toplantının federasyonlarla tanışma ve federasyonların sorunlarını dinlemek olduğunu belirterek bu toplantıları sık sık yapacaklarını açıkladı.