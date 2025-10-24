Oda’dan yapılan açıklamaya göre, komitenin başkanlığına Güvenç Yüksel getirildi.

Mimarlar Odası, İSG Komitesi aracılığıyla, mimarlık mesleğinin tüm alanlarında görev yapan üyelerin karşılaştığı risklerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu yaklaşımların geliştirilmesi, ilgili mevzuatın takibi ve üyelerin bu konularda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

İSG Komitesi, mimarlık mesleğinin farklı alanlarında çalışan üyelerin maruz kaldığı riskleri analiz etmek, önleyici politikalar geliştirmek, eğitimler düzenlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürütecek. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemeler ile uygulamaların mimarlık pratiği üzerindeki etkilerini inceleyerek, üyelerin hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek; ayrıca kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütecek.

Komite, mimarlık pratiğinin her aşamasında güvenli çalışma kültürünün yerleşmesi için eğitim, seminer, araştırma ve farkındalık projeleri gerçekleştirecek; ayrıca kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yapacak.

Mimarlar Odası, İSG Komitesi’nin çalışmalarıyla birlikte meslek alanında insan odaklı, güvenli, sağlıklı ve etik bir çalışma kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyor.