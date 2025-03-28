Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 22-23 Mart 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Berk Yücetürk (Bay Therma Güvercinlik İYSK) 2 Maç
Arif Aslan (Türkmenköy ASK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Nazım Ced (Denizli SK) 1 Maç