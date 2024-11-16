58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul'un karşı karşıya geldiği boks maçı tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Maçı Jake Paul puanla kazandı. Düşük tempoda geçen mücadele beklentilerin altında kaldı.

78-74 KAZANDI

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda gerçekleşen boks maçını, 8 raund sonunda Jake Paul 78-74 kazandı.

"BU SON MAÇIM DEĞİL"

Maç sonunda konuşan Mike Tyson, "Daha bitmedim. Dövüşmeye devam edebilirim. Paul, tokatların iyiydi. Bu son maçın değil. Paul'un abisiyle de dövüşebilirim." dedi.

"ONU İNCİTMEK İSTEDİM"

Maçın kazananı Paul, "Onu nakavt etmek değil, incitmek istedim. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Boks tarihinin en büyük efsanesi bu adam." ifadelerini kullandı.

SAYGI GÖSTEREREK ÖNÜNDE EĞİLDİ

Jake Paul, maçın son saniyelerinde Mike Tyson’a saygı göstererek önünde değildi. Tyson da bu harekete eldiven tokuşturarak cevap verdi.

2 MİLYON DOLARA KOLTUKLAR SATILDI

Mike Tyson - Jake Paul boks maçı için 2 milyon dolara satılan koltuklar dikkat çekmişti.

MAÇIN ÖDÜLÜ 60 MİLYON DOLAR

Jake Paul bu akşamki dövüşün ardından 40 milyon, Mike Tyson 20 milyon dolar kazandı.