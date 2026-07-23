Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, genç hekimlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, KKTC'de ihtisas eğitimine ilişkin süreçlerin yasalarla açık şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Dinçyürek, "Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, YÖDAK'ın ve Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı diplomaya 'bu diploma yetkin değil' deme hakkına sahip değil." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, ülkede tıpta uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerle görüştü.

Bakanlıktaki kabulde, uzmanlık eğitimi, genç hekimlerin beklentileri ve kamuoyunda tartışılan bazı konular ele alındı.

-"Genç meslektaşlarıma inanıyor ve güveniyorum"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında KKTC'de ihtisas yapan genç hekimlerle tanıştıklarını, sorunlarını, beklentileriyle heyecanlarını dinlediklerini ifade etti.

"Ben genç meslektaşlarımı seviyor, onlara inanıyor ve güveniyorum." diyen Dinçyürek, haklı ve yasal konumdaki her pozisyonda genç hekimlerin yanında olacaklarını söyledi.

-"Yasalara aykırı hareket edenlerle mücadele sürecek"

KKTC yasalarının verdiği yetkiyi tanımadan elindeki gücü kötüye kullanmaya çalışan her kesimle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Dinçyürek, haklı olanın yanında yer almanın en temel sorumlulukları olduğunu söyledi.

Hakan Dinçyürek, "Bu ülkede her aydın, yetkin ve sorumlu insanın yaptığı gibi bizim de en temel sorumluluğumuz haklının yanında olmaktır." dedi.

-"Yetkinliği sorgulama hakkı Tabipler Birliği'nde değildir"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin tıpta uzmanlık eğitiminin yetkinliğini sorgulama hakkına sahip olmadığını söyleyen Dinçyürek, KKTC'de ihtisas eğitimine ilişkin süreçlerin yasalarla açık şekilde düzenlendiğini kaydetti.

"KKTC'de ihtisasa nasıl girileceği ve ihtisasın nasıl tamamlanacağı YÖDAK tarafından belirlenmiştir. Yetki YÖDAK'tadır" diyen Dinçyürek, "Tabipler Birliği, YÖDAK'ın ve Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir diplomaya 'bu diploma yetkin değildir' deme hakkına sahip değil." açıklamasında bulundu.

-"Tabipler Birliği keyfi üyelik kabul eden bir kurum değil"

Tabipler Birliği'nin yalnızca yasal şartları taşıyan hekimlerin üyelik işlemlerini yapan bir kurum olduğunu belirten Dinçyürek, şöyle devam etti:

"Diploması var mı? Var. Bu ülkede ikamet ediyor mu? Evet. Sicilinde herhangi bir olumsuzluk var mı? Hayır. Bunun ardından üyelik zorunludur. Tabipler Birliği keyfi üyelik kabul eden bir kurum değildir. Mecburi üyelik şartı aranan bir kurumdur. Bu nedenle keyfi kriterlerle, daha önce hiç kimseye uygulanmayan kriterlerle mevcut arkadaşların eğitimlerinin standart dışı ve yetkisiz şekilde sorgulanmasını kabul etmeyiz."

Dinçyürek'ten Tabipler Birliği'ne sağduyu çağrısı

"Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni aklıselime ve sağduyuya davet ediyorum" diyen Dinçyürek, "Mevcut arkadaşların tamamı benim gibi Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyesidir. Onları kendi verdiği ve onayladığı eğitimlere ve belgelere sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

-Dr. Ertan Direnç: “Tıpta uzmanlık eğitimi siyasi tartışmalara alet edilmemeli”

Genç hekimler adına konuşan Dr. Ertan Direnç ise, kendilerini kabul eden Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e teşekkür etti.

Direnç, "Biz her şeyden önce tıp doktoruyuz ve tıpta uzmanlık eğitimi alan tıp doktorlarıyız." diyerek, kamuoyunda tartışılan tıpta uzmanlık eğitiminin yasal ve bilimsel zeminden uzaklaştırılarak siyasi hesaplara alet edilmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

"Biz siyasetin herhangi bir noktasında değiliz." diyen Direnç, sürecin bilimsel ve hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

-"Bilimsel zeminde destek verenlere teşekkür ediyoruz"

Dr. Ertan Direnç, tıpta uzmanlık eğitimi konusunu yasal ve bilimsel zeminde ele alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in yanı sıra tüm paydaşlara da teşekkür etti.