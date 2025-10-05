Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara

Cihangir: Türkkan, Sercan(75.Dk Berkem),Selçuk, Yusuf Beyazi, Uğur,Ali Öztürk, Hakan, Eray(46.Dk Ebuka),Meye, Babacar, Hasan Ulukök(69.Dk Fikret)

Çetinkaya: Mehmet, Yusuf Kondoz, Batuhan, Kadir,Agit(57.Dk Durmuş), Ali Nazlıoğlu(57.Dk Orhan) Muammer(84.Dk Cemal Kurt), Yasin, Djabi,Pacome, Gabriel Kırmızı kart: 77.Dk Yusuf Beyazi ( Cihangir)

Goller: 11,65 ve 90+4.Dk Meye, 46.Dk Hasan Ulukök (Cihangir)- 18 ve 76.Dk Muammer, 28.Dk Yasin(Çetinkaya)

Cihangir-27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 3. hafta maçında Cihangir, Çetinkaya’yı konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Çetinkaya maçını Osman Özpaşa yönetti.

11.Dk: Cihangir atağında Hakan’ın ortasında kaleci Mehmet’i aşan topa Meye kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Çetinkaya

18.Dk: Çetinkaya’da kazanılan faul pas olarak kullanıldı ve ceza alanı dışından Muammer’in şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Cihangir 1-1 Çetinkaya

28.Dk: Çetinkaya atağında Pacome soldan topu cezq alanına ortaladı. Ceza alanı içerisinde arka direkte Yasin dönerek vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-2 Çetinkaya

34.Dk: Çetinkaya atağında Pacome’un ara pasında savunma arkasına sarkan Djabı, kaleci Türkkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Djabı’nin şutunda Türkkan gole izin vermedi.

46.Dk: Cihangir atağında Meye sağdan topu ceza alanına ortaladı. Babacar’ın indirdiği topta Hasan Ulukök vurdu ve topu filelere gönderdi. Cihangir 2-2 Çetinkaya

51.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Ulukök kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Mehmet gole izin vermedi

61.Dk: Çetinkaya atağında Djabi sağdan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.

65.Dk: Cihangir’de kullanılan köşe atışında Ebuka’nın indirdiği topta oluşan karambolde Meye topa son dokunan isim oldu ve topu filelere gönderdi. Cihangir 3-2 Çetinkaya

76.Dk: Çetinkaya’da kazanılan frikiği kullanan Muammer mükemmel bir şutla topu doksandan filelere gönderdi. Cihangir 3-3 Çetinkaya

77.Dk: Cihangir’de Yusuf Beyazi rakibine yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89.Dk: Çetinkaya atağında Djabı’nin vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topa Cemal vurdu ancak topu dışarıya gönderdi.

90+4.Dk: Cihangir’de kazanılan korneri kullanan Uğur’un ortasında Meye kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Cihangir 4-3 Çetinkaya