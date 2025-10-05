Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği GABFEST 2025, 6 hafta boyunca sporla, kültürle, sanatla ve eğlenceyle bir festivalden çok daha fazlasını yaşattı.

GABFEST 2025, sadece bölge halkını değil, adanın dört bir yanından gelen binlerce yurttaşı ağırladı, düzenlenen etkinlikler katılımcıların büyük takdirini topladı.

Söz konusu organizasyonun kusursuz şekilde tamamlanması ve vatandaşların memnuniyeti için Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Radyo Juke ekipleri ve yönetimi gece gündüz olağanüstü çaba harcadı.

Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ekip için “Onlar bu sürecin sessiz kahramanları oldular” ifadelerini kullandı.

Ertanın, “GABFEST 2025, bizim için sadece bir festival değil; emeğin, güvenin, inancın ve dayanışmanın birleştiği bir hikâyedir” vurgusu yaptı.

Yüce Ertanın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

GABFEST 2025: Bir Festivalden Fazlası, Bir Hikaye..

Bu paylaşımı yaparken, hep göz önünde olanı değil; görünmeyeni, ama her şeyi mümkün kılan ekibi anlatmak istedim.

Haftalar boyunca sahnelerimizde yer alan sanatçılarımıza, dans okullarımıza, gruplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sponsorlarımıza minnettarım — her biri bu büyük kurgunun önemli parçasıydı.

Ancak ben bu kez, sahne ışıklarının arkasında kalan, gecesini gündüzüne katan o koca yürekli ekibi anlatmak istiyorum.

Aslında planım, her biriyle tek tek fotoğraf çektirip bu emeği kare kare anlatmaktı. Ama öyle yoğun geçti ki buna fırsat bulamadım.

Yine de paylaştığım birkaç karedeki dostlarım, bu organizasyona alın teriyle emek veren yüzlerce insanı tek başına temsil ediyor.

Festival yolculuğumuz Yılmazköy’deki halk danslarıyla başladı. Sonra sırasıyla Şht. Hüseyin Amca Caddesi Kültür Günü, Kuzey Kıbrıs Rallisi, Arap Ali Destanı, Kanlıköy Oktoberfest, Sokak Basketbolu, Tahıl Festivali ve Gençlik Festivali ile adım adım büyüyerek, adamız için rekor katılımlara sahne oldu.

Her etkinlikte halkımızın gösterdiği ilgi, doğru yolda, doğru kurguyla, doğru takım arkadaşlıkları ile ilerlediğimizin en büyük göstergesi oldu.

“Bu işler ekip işidir.” derler ya, klişe gibi görünür ama çok doğrudur.

Doğru kurulan, birbirine güvenen, fikirlerini açıkça paylaşabilen bir ekip, takım ruhuyla her zorluğu aşar ve başarıya ulaşır.

İşte GABFEST 2025 bunun en güzel örneği oldu.

Öncelikle bize bu güveni veren, her adımda “Durmak yok, yola devam!” diyerek yolumuzu açan, siyaseti değil dostluğu, birlikteliği ve icraatı öne çıkaran Başkanımız Hüseyin Amcaoğlu’na şahsım ve tüm ekibim adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onun güveni ve vizyonu olmasaydı, bu büyük serüveni bu ruhla tamamlamak mümkün olmazdı.

Ayrıca; Gönyeli-Alayköy Belediyesi tüm personeli(Zabıta biriminden, muhasebeye, Şantiye ekiplerinden, Sağlık birimine kadar tüm birimler bizimleydi), Radyo Juke ekibi, PR ekibimiz, sahne prodüksiyon ve teknik ekipler, sahne prodüksiyon ekipleri gişe–stant çalışanları, güvenlik ve transport ekipleri, polisimiz..

Her biri aynı inançla, aynı heyecanla, aynı yürekle çalıştı.

Yeri geldi, 10 saat içinde bir festival alanı söküldü ve başka bir noktada yeniden kuruldu.

Böyle özverili, profesyonel ve gönülden çalışan bir ekiple yan yana olmak benim için büyük bir onur.

Evlerinde sabırla bizleri bekleyen, her koşulda destek veren ailelerimize (eşlerimize, çocuklarımıza, anne ve babalarımıza) da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bu sürecin sessiz kahramanları oldular.

Organizasyon komitemizin emektarı Gülay ablamızın emekliliği hepimizi duygulandırsa da ondan çok şey öğrendik. “Gülay ablam, bize kattıkların için teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz.🙏🏻 Ve tabii Süreyya Hanım’ın odasındaki o bol kahveli, fikir dolu toplantılar.. Bu sürecin en çok özleyeceğimiz kısmı olacak.

GABFEST 2025, bizim için sadece bir festival değil; emeğin, güvenin, inancın ve dayanışmanın birleştiği bir hikâyedir.

Ve o hikâyenin en güçlü satırında, Başkanımızın liderliği, belediyemizin inancı ve bu büyük ailenin özverili alın teri yazıyor.

Altı haftalık bu serüvenin sonunda diyebilirim ki; Biz bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Ve birlikte başardık. 🧿🤍