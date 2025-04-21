Bankacılık sektörünün derinliği ile aracılık fonksiyonunun göstergelerinden biri olan “brüt kredilerin toplam mevduata oranı” (dönüşüm oranı), Aralık 2024 sonunda ise yüzde 51.19 seviyesinde saptandı.

KKTC Merkez Bankası’nın 2024 yılı Ekim-Aralık dönemini kapsayan bültenine göre (Dördüncü çeyrek raporu), dönüşüm oranında hafif bir yükselme söz konusu. Verilere göre, Aralık 2023 sonunda dönüşüm oranı yüzde 49.3 seviyesinde. Dönüşüm oranları, Mart 2024’te yüzde 50.19; Haziran 2024’te yüzde 50.96 ve Eylül 2024’te de yüzde 50.42 oranında gerçekleşmişti.

MEVDUAT KREDİ MAKASI AÇILDI

Merkez Bankası raporunda 2024’ün dördüncü çeyreği sonunda toplam mevduat 256 milyar 355 milyon TL; toplam brüt krediler ise 126 milyar 546,4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilirken, bir yıllık dönemde brüt kredilerin toplam mevduata oranının 1,89 puan arttığına yer verildi.

Kredi/Mevduat oranında az da olsa iyileşme olmasına rağmen aralarındaki makas miktar olarak biraz daha açıldı. Eylül 2024’te 119 milyar 343,1 milyon TL olan farkın, Aralık 2024 sonunda 6 milyar 057,6 milyon TL artarak, 125 milyar 400,7 milyon TL’ye yükseldiği hesaplandı.

ŞUBE BANKALARI EN SONDA

Aralık 2024 sonunda mevduatın kredilere dönüşüm oranı banka grupları bazında incelendiği zaman, özel sermayeli bankaların yüzde 56.6 ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Özel sermayeli bankaları yüzde 47.43’lük oranla kamu eliyle yönetilen bankalar takip ederken, Türkiye merkezli “Şube” bankalarının ise yüzde 45.83’lük dönüşüm oranına sahip olduğu dikkati çekiyor. Dönüşüm oranı Mart 2023’te kamu bankalarında yüzde 50’nin üzerinde; şube bankalarında ise yüzde 50’ye yakın bir seviye idi.

TÜRK PARASI MEVDUAT DAHA YÜKSEK

Merkez Bankası raporuna göre, Türk Parası (TP) mevduatın krediye dönüşüm oranı gerilemesine rağmen, hâlâ Yabancı Para (YP) mevduatın çok üzerinde.

TP mevduatın, tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) hariç TP krediye dönüşüm oranı Aralık 2024 itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 69.97’den yüzde 64.42’ye indi. YP mevduatın YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 42.6’dan yüzde 44.45’e yükseldi. TP ve YP mevduatın krediye dönüşüm oranı 2023 yılı Aralık ayı sonunda ayında sırasıyla yüzde 104.49 ve yüzde 36.1 oranında gerçekleşmişti.