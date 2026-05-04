KIBATEK’ten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı itibarıyla okurlarla buluşan ve akademik nitelikte hazırlanan eser, Kıbrıs Türk edebiyatını tarihsel süreç, kültürel hafıza ve edebi üretim çerçevesinde ele alıyor.

Osmanlı döneminden İngiliz yönetimine ve sonrasına uzanan gelişimin incelendiği kitapta, kültürel birikimin katmanlı yapısına yer verilirken, “Kıbrıs Türk Edebiyatının Tarihsel Oluşumu”, “Kültürel Hafıza Bağlamında Kıbrıs Türk Romanı” ve “Kıbrıs Türk Romanında 1974 Çıkarma Harekâtı” başlıkları çerçevesinde romanın bireysel hikâyeler üzerinden kolektif yaşanmışlıkları nasıl yansıttığı ve geçmiş ile bugün arasında nasıl bağ kurduğu değerlendiriliyor.

Çalışmada ayrıca, Dr. Hafız Cemal, İsmail Bozkurt, Harid Fedai, M. Kansu, Fikret Demirağ, Mustafa İzzet Adiloğlu, Bekir Kara, Oya Adalı, Faize Özdemircicler ve Aliye Ummanel gibi yazar ve araştırmacıların eserlerine de değiniliyor.