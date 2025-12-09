Fileleftheros gazetesi meclisten yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede Dimitriu’nun, Purguridis’e yeni görevinde başarılar dilediğini ve meclisin Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki temsilciliği ile iş birliğine önem verdiğini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Dimitriu görüşmede ayrıca Avrupa Birliğinin vatandaşlarla iletişimin desteklenmesinin ve ortak faaliyetlerinin ileriye götürülmesinin önemini vurguladı.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ışığında sistematik diyalog kurulmasıyla ilgili isteğini de dile getirdi.

Purguridis ise açıklamasında Avrupa vatandaşlarının yararına yönelik olarak meclis ile daha yakın ve verimli iş birliğinin desteklenmesi için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.