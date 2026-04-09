Meteoroloji Dairesi'nin Lefkoşa'daki yeni Hava Tahminleri Merkezi bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, kurum ve kuruluş temsilcileri ile daire çalışanları katıldı.

Törende, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, merkezin yapımına katkı sağlayan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na, Arpalıklı Ltd. Direktörü Soyer Arpalıklı’ya, Cimla Ticaret Ltd. Direktörü Yılmaz Çakır’a, Atol Development’ten Orhan Hunç ve İlke Kazım Metin’e plaket takdim edildi.

Törende ayrıca, merkezin yapımına katkı koyan ancak yoğun programı nedeniyle açılışa katılamayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya da teşekkür edildi.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, merkez gezilerek teknik personelden bilgi alındı.

-Arıklı: “Meteoroloji Dairesi ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyleyerek, teçhizatın yenilenmemesi ve personel sayısının azalması nedeniyle dairenin biraz ihmal edildiğini dile getirdi.

Kendilerinin iş başına geldikleri zaman hem dairenin eleman sayısını arttırmaya hem de teknik ekipmanı zenginleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Arıklı, dairenin başına Sinan Güneş’in geçmesiyle ortaya oldukça iyi performans çıktığını dile getirdi.

Yeni Hava Tahminleri Merkez binasınının sıfırdan alındığını söyleyen Arıklı, dairenin kendi imkânları yanı sıra sponsorların desteğiyle bugünkü haline getirildiğinin altını çizdi.

Arıklı, personel sayısının artırılmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini belirtti.

Özellikle yaşanan iklim krizi dolayısıyla hava tahminlerinin çok daha fazla önem kazandığını söyleyen Arıklı, yaşanan küresel iklim krizi nedeniyle özellikle kuraklığın birçok ülkeyi kasıp kavurduğunu, önümüzdeki dönemde su krizi nedeniyle su savaşlarının yaşanabileceğini belirtti.

Konuşmasında, binanın yapımında katkısı olan sponsorlara teşekkür eden Arıklı, “Merkez, kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

-Amcaoğlu: “Dairenin son dönemlerdeki başarılı tahminleri bizlere yol gösteriyor”

Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da konuşmasında Meteoroloji Dairesi’nin önemini vurgulayarak, kendi bölgelerinin özellikle selden etkilenen dere yatağında yer aldığını dolayısıyla daire ile belediyenin sürekli istişare halinde olduğunu söyledi.

Dairenin son dönemlerdeki başarılı tahminlerinin kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Amcaoğlu, “Özellikle iklim krizinin yaşandığı bu dönemde belki de bir yılda yaşanacak yağışlar artık bir günde yaşanıyor. Dolayısıyla bilim önemli.” dedi.

Amcaoğlu, göreve geldikten sonra Gönyeli ve Alayköy'de meteoroloji istasyonu olmadığını fark ettiklerini ve ellerinde veri olmadığı için planlama yapamadıklarını söyleyerek, Meteoroloji Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi iş birliğinde Gönyeli ile Alayköy’e iki tane meteoroloji istasyonu sağladıklarını belirtti.

İstasyondan aldıkları verilerle kentte gerekli planlamaları daha sağlıklı yaptıklarını vurgulayan Amcaoğlu, yerel yönetimlerin görevlerinin sadece çöp toplama ve su hizmeti olmadığını, merkezi hükümetle ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Amcaoğlu, konuşmasının sonunda merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

-Güneş: "Son iki yılda yaklaşık maliyeti 70 milyonu bulan bir yatırım gerçekleştirdik"

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, daire olarak yatırımlarına devam ettiklerini söyleyerek, son iki yılda yaklaşık 70 milyonu bulan yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Güneş, son dönemde hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında bilgi vererek, 1992 yılından bu yana yürürlükte olan Meteoroloji Yasası'nın yenilenmesi gerektiğini, daire içindeki çalışmaları tamamladıklarını ve konunun teknik komitede görüşülüp, Meclis’e aktarılmasını beklediklerini söyledi.



Özellikle Hava Tahminleri Merkezi’nde görev yapan çalışanlar için önemli olan erken uyarı sistemleriyle ilgili Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç'un çalışmasını kısa bir süre sonra hayata geçireceklerini söyleyen Güneş, bunun meteoroloji alanında önemli bir gelişme olacağını kaydetti.

Güneş, dairenin üç ana konuda eksikliği olduğunu belirterek, Arıklı’dan destek talep etti.

Ercan Meteoroloji Kulesi ile meteoroloji radarı konusunda eksiklikleri olduğunu söyleyen Güneş, dairede personel eksikliği bulunduğunu belirtti.

Merkez hakkında da konuşan Güneş, çalışmaların geçen yıl Şubat-Mart aylarında başladığını ve merkezin inşaatının Ocak ayında tamamlandığını söyledi.

Merkezin yapımına destek olan ve katkı koyanlara teşekkür eden Güneş, “ Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni merkezimizin ülkemize ve dairemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.