KKTC Havaalanı'nda ülkemizden tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ayrılmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Talha Erdem dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 17:55 raddelerinde KKTC Havalimanı Giden Yolcu Salonunda İstanbul'da sakin zanlı Abdullah Talha Erdem’in, kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu orta boy gümüş renk çekilen valizde arama yapıldığını belirtti.

Polis yapılan aramada söz konusu bavul içerisinde 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve 1 adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigaranın tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.