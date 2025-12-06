Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar, dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ikili görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı üçlü görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göstereceğini belirtti.

Holguín, Erhürman ile “çok iyi ve faydalı” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gelecek hafta, iki liderin toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Holguín, iki liderle yapacağı görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göstereceğini belirtti.

Amman’da İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle çok üretken toplantılar yaptığını anımsatan Holguín, “Sanırım istediğimiz budur. Adada yeni bir atmosfer. Ve umarım insanlar liderlerin bu çabasını desteklemeleri gerektiğinin farkına varırlar. Liderler de bunu başarmalıdır. Mesajım budur ve adada çok iyi ve üretken bir hafta geçirmeyi umuyorum.”

Kolombiyalı diplomat Holguín, bugün Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis arasında Holguín’in de yer alacağı üçlü görüşmenin 11 Aralık Perşembe günü yapılması öngörülüyor.