Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Metehan 2. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi için ihale süreci tamamlandı ve sözleşme imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamada, sözleşmeye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sıtkıoğulları Construction Ltd. adına Sıtkı Sıtkıoğulları imza attığı bildirildi.

Açıklamada proje kapsamında daha önce 30 milyon TL yatırımla malzeme temin edildiği, 70,5 milyon TL yatırımla da 5 bin 600 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacağı belirtildi.

Kanalizasyon altyapısının Kemal Şemiler Caddesi, Özdemir Sennaroğlu Sokak, İsmail Sadıkoğlu Sokak, Ali Güçlü Sokak, Kemal Kantarcıoğlu Sokak, Muammer Yağcıoğlu Sokak ve çevresindeki bölgelerde oluşturulacağı duyurulan açıklamada, Metehan’ın gelişim bölgesi olması nedeniyle, projenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 bin hanenin kanalizasyon şebekesine bağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

-Bölgeye yeni pompa istasyonu

Açıklamada, bölgeye yeni bir pompa istasyonu da kurulacağı, devreye girmesiyle İbrahim İlkman Caddesi ile Kermiya Şehit Arsaları 3. Etap bölgesinde daha önce şebekesi döşenen sokakların da sisteme bağlanacağı belirtildi.