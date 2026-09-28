Lionel Messi, gözünü yeni rekora dikti. MLS'te Inter Miami forması giyen yıldız isim, takımının Columbus Crew ile oynadığı maça damga vurdu.

Mücadeleyi Columbus Crew 2 - 1 kazandı ama maçtan çok Messi'nin performansı konuşuldu.

33'üncü dakikada kullandığı serbest vuruştan fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, kariyerindeki 75. frikik golünü kaydetti.

Bu alanda da tüm zamanların en başarılı isimleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Messi, önemli bir rekora da çok yaklaştı.

FRİKİK LİSTESİNDE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Tüm zamanların en fazla serbest vuruş golü atan futbolcular listesinde 3. basamakta yer alan Leo, Columbus Crew'e attığı golle Brezilyalı Jair Rosa Pinto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Serbest vuruş gollerinde zirvede 78 golle Brezilyalı Marcelinho Carioca bulunuyor. Messi'nin rekoru egale edebilmesi için 3, zirveyi tek başına ele geçirebilmesi için ise 4 frikik golü daha atması gerekiyor.