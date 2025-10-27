AKSA Süper Lig'de ilk 6 haftada 0 puanla ligin dibine demir atan ve puansız tek takım olan Mesarya'da Teknik Direktör Mehmet Karagil, 5-3 kaybedilen Mormenekşe maçından sonra istifa etti. Ligin ikinci haftasında Mesarya’da göreve gelen Karagil, takımının başında çıktığı dört maçta da puan çıkaramadı. Mormenekşe karşısında alınan 5-3'lük yenilgi sonrası Mehmet Karagil göreve devam etmeyeceğini ve istifa kararı aldığını yönetime bildirdi.