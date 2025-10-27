AKSA Birinci Lig ekiplerinden Serveroğlu Geçitkale'de Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim kurulu teknik adam olarak deneyimli isim Hüseyin Cantürk ile anlaştı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Ufuk Fırat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Geçitkale yönetimi yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı.

Hafta sonu oynanan Binatlı maçına Hüseyin Yeşilbaş ve Çağdaş Çevik nezaretinde çıkan Geçitkale karşılaşmayı 3-2 kazandıktan sonra Cantürk 'ü duyurdu.

Bu güne kadar birçok takımda görev yapan deneyimli Teknik Direktör Hüseyin Cantürk yeni takımında dün itibariyle göreve başladı. Cantürk 3 sezon önce Geçitkale’nin BTM 1. Lig’den, 1. Lige yükselmesinde de takımın başında yer almıştı. Başarılı teknik adamın yardımcılıklarını ise Hüseyin Yeşilbaş ve Çağdaş Çevik'in yapacağı ifade edildi.