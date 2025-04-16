KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Türk Dünyası Toplulukları haftası çerçevesinde İzmir’de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere adadan ayrıldı.

Türk Dünyası’na mensup ülkeler arasında Kültürel, Tarihi, Sportif ve Ekonomik bağları kuvvetlendirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Toplulukları haftasının 2025 yılında 2.si düzenlenecek. Bu çerçevede Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, İzmir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan özel davetle etkinliklerde yer alacak.

21 kişinin yer aldığı Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü kafilesinde kafile başkanlığını, Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan yapıyor.