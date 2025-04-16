Meteoroloji Dairesi, havanın yarın sabah yer yer sisli, hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklık genellikle iç kesimlerde 28 – 31 ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında olacak.

Buna göre, hava 17-23 Nisan tarihleri arasında genellikle açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günlerinde ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgâr, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.