Mesarya Belediyesi, Paşaköy Eşref Bitlis Paşa Sokak'ta yürüttüğü kaldırım çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Belediye’den yapılan açıklamada, proje kapsamında toplam 500 metre uzunluğunda kaldırım inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan çalışmalarla birlikte özellikle yayaların güvenliği artırılırken, sokağın daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşmasının sağlandığı kaydedildi.

Belediye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdüreceği belirtilen açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına ise aralıksız devam edeceği ifade edildi.