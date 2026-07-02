Gazimağusa Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında dostluk, dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, iki belediye arasında kardeş şehir ilişkilerinin resmiyet kazanması amacıyla hazırlanan protokol, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç imza koydu.

Törene, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Erhun Şahali, Belediye Meclis Üyeleri Mine Karaca ve Turgut Yenağralı da katıldı.

Karadeniz ile Doğu Akdeniz’i temsil eden iki tarihi liman kenti arasında imzalanan protokol ile Gazimağusa ve Trabzon arasında kültür, sanat, turizm, gençlik, sosyal belediyecilik, çevre, yerel yönetim deneyim paylaşımı ve ortak proje geliştirme alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında iki belediye arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, halklar arasındaki dostluk bağlarının pekiştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

-Uluçay: “Mevcut kardeşliğimizi resmiyet kazandırdık”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Gazimağusa ile Trabzon arasındaki gönül bağının uzun yıllara dayandığını ifade etti.

Başkan Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karadeniz Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen birçok etkinlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Ahmet Metin Genç’in her zaman Gazimağusa’nın yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Aslında biz zaten kardeştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karadeniz Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen birçok etkinlikte Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanımızda oldu. Sadece Trabzon’dan değil, Trabzon dışındaki Karadenizli hemşerilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir araya gelmiş, bu kardeşliği pekiştirmiştik. Bugün imzaladığımız bu protokolle mevcut kardeşliğimizi resmiyet kazandırmış oluyoruz.”

Uluçay, imzalanan protokolün yalnızca belediyeler arası bir iş birliği belgesi olmadığını, aynı zamanda iki şehir halkı arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağları daha da güçlendirecek önemli bir adım olduğunu kaydetti.

-Genç: “Kardeşlik hukukumuzu daha da güçlendiriyoruz”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, Gazimağusa Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolünün iki şehir arasındaki ilişkileri daha güçlü, kalıcı ve verimli hale getireceğini belirtti.

Genç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, kardeşlik hukukunu pekiştiren bu tür protokolleri son derece önemsediklerini ifade etti.

Genç, “Bugün tarihe önemli bir not düşüyoruz. Kardeşlik hukuku için aslında bir kâğıda imza atmamıza gerek yok. Çünkü biz öz kardeşiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en güneydeki Türk devletidir ve ilelebet bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını sürdürecektir. Bu protokolün gelecekte hayata geçirilecek güzel iş birliklerine vesile olmasını diliyorum.” dedi.