Mesarya Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve altyapı çalışmalarını daha etkin yürütmek amacıyla araç filosunu güçlendirerek yeni bir greyder aracı ekledi. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla temin ettiği bu araç, özellikle yol yapım,bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacaktır.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, "Belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Altyapı, yol düzenleme ve bakım çalışmalarında büyük ihtiyaç duyulan bu greyder, saha ekiplerimizin işini kolaylaştıracak ve çalışmalarımıza hız kazandıracak. Hizmet kalitemizi artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.