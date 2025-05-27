Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Veyfang şehrindeki sanayi sitesinde yer alan Gaomi Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel itfaiye birimlerinden 230 personel yangını söndürmek üzere bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtilirken, henüz can kaybı ve yaralılara dair bilgi verilmedi.