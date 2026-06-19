İsraillilerle Rumlar bıçaklı kavga yapmış. Yalan. Vallahi billahi yalan .İftira. Çamur atma. Sahte haber.

Bir kere Rumlar kavgacı değildir. Barış için savaşçıdırlar.

İsrailliler mi? Yahu tanrım onları dünyaya barış elçisi olarak yarattı. Karıncayı bassalar cenaze töreni düzenleyecek kadar Allah korkuları var. Barış onların karakteridir. Bakın Orta Doğuya. Filistin ona taş atar Yahudinin basına düşse bile insanlıklarını kaybetmezler. Lübnan İran füze atar Yahudi elinde çiçeklerle barış türküleri söyler. Böyle bir temiz insansever, doğayı çevreyi evi kabul eden hangi ırk var söyleyin. Her yıl Nobel Barış Ödülü alan bu insanlara hangi insafsızlar çamur atar.

Faşist Hitler için Soykırım yapıyor diye lanetlendiğinde ne demiş. "Esas bir gün gelecek dünyayı bunlardan temizleyemediğim için beni lanetleyeceksiniz" demiş.

Rum. komşular bu daha başlangıçtır. Hele durun.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yazmamak için çok uǧraştım. Konu Saǧlık, 66 yaşında, açık Kalp ameliyatı geçirmiş bir S.S emeklisi olarak, devamlı almam gereken ,ilaçları almak için, bölgemdeki yenilenen(güzel olmuş) Lapta Saǧlık Ocaǧına gidiyorum. Personel çok saygılı Doktorlarımız da çok kibar kișiler. Onlardan çok memnunuz. Ama Geçen ay almam gereken 5 ilaçtan, 2 tanesi eczaanede mevcuttu, şükür edip alıp gittim. Diǧer 3 ilacı dışarıdan aldım. Bölgedeki hiçbir eczaane, Sigorta ile anlaşmalı olmadıǧı için, full ödeme yaptım.

Bu gün saat 8 de Lapta S.O . gittim. 7 numara kayıt aldım. Doktor beklerken eczacı bayana sorayım dedim? Cevap özür dilerim Abi, dedi seni ilaçların hiçbiri yok dedi. Üzgûn bir de hali vardı. Tebessüm edip ayrildim. Bir yeǧenimin Asal Şubede Lefkoșa’da iși vardı, Lefkoşa geldim.

Yakın olan Tren yolu hastanesine gittim. Önce eczaneye sordum

ABİ dedi 3 var 3 yok dedi. Direk gidip kayıt yaptırdım, 11 numara saat 11 olmuş Dr. kapısı kilitli 10 dk sonra kapı açıldı , 2. hastadan sonra önûmdeki genç Abi sen geç dedi, ilaç yazdırma kısa sürer dedi, girdim Kibar İstanbul şivesi ile konuşan, 40’lı yaşların ortasında, bir bayan Dr. Nana ‘Ünsal bey ben bu ilaçları yazamam’ dedi. Niye dedim? "Ben pratisyen Doktorum dedi bu ilaçları yazamayız dedi.

Beni yollattı. Danışmaya gittim. Beni uzman Dr. Yaz dedim. Cevap "Tüm Dr. Pratisyen dedi. Hiç uzman Dr. Yok "dedi.

Şimdi.

8bin paund maaş alan Bakanamı,

7bin paund maaş alan müsteşarınamı

6bin paund maaş alan müdüremi.

Hasss siktirin demeliyim ,bilemiyorim

(Ünsal Özbilenler)

Güngör’de yükselen duman sadece bir çöp yangınının değil, yıllardır ertelenen ve bütünlüklü şekilde kurulamayan atık yönetim sisteminin de dumanıdır. Avrupa Birliği destekli “düzenli depolama tesisi” olarak başlayan proje, geri dönüşüm, atık azaltımı ve çevre yönetimi eksik bırakılınca bugün yeniden bir çöplük ve çevre krizi kaynağına dönüşmüş durumda

(Mete Hatay)