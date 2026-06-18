Sn. Ünal Üstel, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte arazi yangınlarında artış görülüyor. Bu yıl yangın söndürme helikopteri kiralandı mı? Yoksa kiralama olmayacak mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, arpa alımları TÜK ambarlarında ağır aksak da olsa sürüyormuş. Ancak çiftçilerin bazıları fiyat açıklanmaması nedeniyle ürününü TÜK’e teslim etmemiş. Acaba fiyat ne zaman açıklanacak?

Sn. Erhan Arıklı, verdiğiniz bir röportajda ‘Asgari Ücreti artırarak bir yere varamayız’ demişsiniz. İyi güzel söylediniz de neden asgari ücreti artırmamak için hayatı ucuzlatmıyorsunuz?

Sn. Faiz Sucuoğlu, yıllar sonra sizi görmek çok güzel, milletvekili olduğunuzu bile unutmuştuk. Bu cenazelerde olmasa herhalde yüzünüzü unutacağız…

Sn. Sövüda Besimler, Tüketici Fiyatları Endeksi sepetini güncellemek amacıyla İstatistik Kurumu olarak başlattığınız Hanehalkı Bütçe Anketi’ne katılımın düşük olmasından yakındınız. Eee halk hükümete güven duymamasından dolayı bu olabilir…

Sn. Aytaç Karavezirler, yaklaşık 6 yıllık bir aranın ardından kulübünüz Cihangir için başkanlığa aday oluyorsunuz. Herhalde alt yapıdan gelecek gençlerle ligde yine üst sıralar hedeflenecektir diye düşünüyoruz…