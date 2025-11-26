Sn. Tufan Erhürman, dün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve diğer komutanları kabulünüzde yaptığınız görüşmede herhalde ana konu garantörlüktü.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, dün Lefkoşa’da yapılan ve sizin de destek verdiğiniz “Şiddete Karşı Dayanışma Ağı” etkinliği oldukça önemli bir mesaj verdi. Umarız dayanışma sözde kalmaz…

Sn. Hakan Dinçyürek, Ankara’da yapılan 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak orada konuşma yapmanız çok anlamlıydı. En azından Türk dünyasına sesimizi duyurmak önemli…

Sn. Erkut Şahali, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştireceğini Olağanüstü Kurultay ile CTP’nin yeni başkanını seçeceksiniz. Sizin de başkanlığa aday olduğunuz kurultay için bölgelerde yaptığınız aday tanıtım etkinliklerinde nabız kimin için atıyor?

Sn. Murat Şenkul, dün Kuzey Kıbrıs İnner Wheel Kulüpleri Federasyonu tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kadına Şiddeti Kınama etkinliği yürüyüşüne katılarak destek vermeniz çok anlamlı.

Sn. Sefa Karahasan, Güney Kıbrıs paylaşımlarınız nedeniyle sosyal medya hesaplarınıza her gün yüzlerce yorum almaya başlamışsınız. Özellikle Rumlar ve Yunanlıların yorumlarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Farklı görüşleri de okumak güzel olsa gerek.