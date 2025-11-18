Sn. Olgun Amcaoğlu, iyi bir Maliyeci olarak İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı işgücü rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplam istihdamın yüzde 9’unun sanayi sektöründe olması yeterli mi?

Sn. Hakan Dinçyürek, başınız sağ olsun. Abiniz Akman Dinçyürek’in vefatı başta siz olmak üzere ailenizi yasa boğmuş olsa gerek. Allah sabırlar versin diyoruz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok ilkokulda tadilat çalışmaları halen bitirilmemesi nedeniyle KTÖS greve hazırlanıyor. Bakanlık olarak kaç tane ilkokulda tadilat çalışması yaptırıyorsunuz bilginiz var mı?

Sn. Sövüda Besimler, KKTC İstatistik Kurumu olarak açıkladığınız 2025 yılı Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre ülke nüfusunun yüzde kaçı çalışan durumunda ve bu oran yeterli mi?

Sn. Kemal Ataman, sizin de dediğiniz gibi Koopbank kuruluş amacı doğrultusunda iştirakleriyle birlikte, tarım ve hayvancılık sektörüne eksiksiz hizmet vermeye çalıştığı gözden kaçmıyor…

Sn. Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, kamuda diş hekimi istihdamının yetersiz olduğunu söylediniz. Bunun sebebi nedir acaba? Devlet mi istihdam etmiyor yoksa diş hekimleri kendileri mi kamuda çalışmak istemiyor?