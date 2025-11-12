Sn. Tufan Erhürman, yarın ilk yurt dışı ziyaretinizi teamüller gereği Türkiye’ye yapıyorsunuz. Bu ziyarette acaba, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bundan sonraki izlenecek yol konusu masaya yatırılacak mı?

Sn. Ünal Üstel, dün gerçekleştirdiğiniz Ankara ziyaretinden Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak ülkemizdeki iç güvenlik ve maliye konuşulmuş. Herhalde uyarılar da yapılmıştır…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 35 orta eğitim ve lise öğretmenine dava açılmış. Bu konu öğretmen sendikalarını iyice alevlendirdi. Zaten aranız limoniydi, iyice gerildi değil mi?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak sürekli yatırımlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Özellikle gençliğe yapılan yatırımlarla geleceğe yatırım yaptığınız için sizi kutluyoruz…

Sn. Kemal Basat, "Eşek Yönetim Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar nasıl gidiyor? Gerekli maddi destek sağlanabildi mi? Allah kolaylık versin inşallah hedeflenen çalışma tamamlanır…

Sn. Hüseyin Karavezirler, ‘Küçük köyün büyük hikayesi’ni yazmak için koyduğunuz hedef doğrultusunda Cihangir takımı ligin 8. Haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Yolunuz açık olsun.