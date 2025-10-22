Sn. Tufan Erhürman, Cuma günü hayırlısı ile Cumhurbaşkanlığı görevinizi devralacaksınız. Acaba partinizde sizden boşalacak olan genel başkanlık için bir ortak aday olacak mı?

Sn. Ersin Tatar, yapılan seçimi ağır bir yenilgiyle kapatmanızdaki en büyük nedenlerden biri partiniz UBP’nin tabanının parti yönetimine karşı tepkisi olduğunu anladınız herhalde. Keşke yeniden aday olmayı düşünmeseydiniz…

Sn. Hasan Taçoy, UBP’nin üst üste üçüncü seçimden de yenilgiyle ayrılmasının sebeplerinin neler olduğu yönünde herhalde parti içinde bir özeleştiri yapılacaktır. Bu arada bir olağanüstü kurultayda yeniden başkanlığa aday olacak mısınız?

Sn. Fikri Ataoğlu, bölgeniz Gazimağusa’da sizin gibi 5 bakanın daha olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediğiniz adayın bölgenizden ağır bir yenilgi alması nasıl değerlendirilmeli? Yapılan icraatlar kabul görmüyor diye mi düşünmek gerek…

Sn. Zeki Çeler, katıldığınız bir TV programında erken seçimin şart olduğunu ifade ettiniz. Acaba TDP olarak bu seçimde oy oranınızı ne görüyorsunuz? Bize göre Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sizi aldatmamalı…

Sn. Devrim Barçın, partinizin adayının tüm ilçelerde birinci çıkmasında ilçe başkanlarının önemi büyük. Ancak sizin başkanı olduğunuz Lefkoşa’daki fark bu seçimde belirleyici oldu sanki…