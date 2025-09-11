Sn. Ünal Üstel, hükümetiniz döneminde birçok alanda görevini kötüye kullanma nedeniyle birçok memur görevinden uzaklaştırıldı. Hükümet olarak bundan sonra da devletin zarara uğratılmaması için uğraşmanızı dileriz…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma Dairesi’nde bir kıdemli memurun rüşvet iddiasıyla tutuklanması sonrasında gözler size çevrildi. Dairede kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır herhalde. Bu arada rüşveti veren tespit edilmişse neden onu da tutuklamadılar?

Sn. Fikri Ataoğlu, aldığımız haberlere göre, Serdar Denktaş başkanlığında kurulan TAM Partisi sizin partinize oldukça büyük darbe vurmuş. Birçok partiliniz istifa etmiş diye duyduk. Allah kolaylık versin…

Sn. Özdemir Berova, Merkez Bankası’nın yayınladığı 6 aylık rapora göre hükümetin 6 aylık bütçe açığı 4,2 Milyar TL olmuş. Herhalde sizin de beklentilerinizin altında gelen bu rakamlar sizi biraz rahatlattı…

Sn. Cafer Gürcafer, dün Mağusa’da bir yeni inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan kalıp çökmesi dikkatleri yine inşaatların güvenliğine çevirdi. Bu kalıp işlerinde denetim kime aittir?

Sn. Serkan Soyalan, geçtiğimiz akşam Spor Yazarları Derneği’nin gerçekleştirdiği sezona merhaba akşamında mikrofon başında adeta döktürmüşsünüz. Birçok parçayı esas seslendirenlerden çok daha iyi söylemeniz dikkatlerden kaçmadı… Allah yüreğinize, sesinize sağlık versin…