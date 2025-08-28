Sn. Ersin Tatar, sizi biraz yorgun gördük. Yaklaşan seçim nedeniyle temponuz artmaya başlamış olsa gerek. Ancak yaş ilerledikçe tempo herkesi yorar, o nedenle dikkatli olmakta fayda var…

Sn. Dursun Oğuz, bu aralar pek sizi siyaset sahnesinde göremiyoruz. Anlaşılan Bakanlığınızda yoğunluk çok fazla. Bu arada kırsal kesim arsaları konusunda yer tespitleri yapılmaya başlanıyor mu?

Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin ilçelerdeki kurultaylarına devam ediyormuşsunuz. Son yaptığınız Mağusa İlçe Kurultayınızda katılım pek işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Anlaşılan partilileriniz partiye küstü…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz hafta Bakanlık görevinizden alınmanız sonrasında uzun zamandır vakit ayıramadığınız ailenizle tatil yapıyormuşsunuz. Allah sağlık ve sıhhat versin…

Sn. İlker Edip, vallahi Belediye Başkanlığınız dönemindeki dinçliğinizden hiç gram eksilmemiş. Maşallahınız var. Bu arada seçim çalışmaları kapsamında sayın Tatar’ın ziyaretlerinde de bulunmayı ihmal etmiyorsunuz herhalde…

Sn. Mazhar İkbal Gujrati, şirketinizin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Atatürk Stadyumu’nda kırılan koltukları değiştirerek yerine yenileri monte ettirmeniz çok güzel. Umarız bu davranış diğer iş insanlarına da örnek olur…