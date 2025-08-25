Sn. Ersin Tatar, seçim yasakları öncesinde hükümetin yaptığı istihdamlar ve bazı çalışmalar başta UBP’liler olmak üzere halktan tepki gördü. Anlaşılan size yardım yapmak yerine zarar verdiler…

Sn. Ünal Üstel, partinizin tabanından son günlerde çatlak sesler gelmeye başladı. İstifalar arka arkaya gelirken, siz oldukça rahat hareket ediyorsunuz. Acaba bunun sebebi nedir?

Sn. Erhan Arıklı, seçim yasaklarına bir gün kala Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni “Z” izinleri verdiği yönündeki haberlerin doğruluk payı nedir? Bu arada ülkede kaç tane Z plakalı kiralık araç vat biliniyor mu?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bazı iddialara göre, bakanlık koltuğundan alınma nedeniniz insan kaçakçılığı konusunda yürüttüğünüz soruşturmaymış. Bunun doğruluk payı varsa bizce üstüne gitmenizde fayda var…

Sn. Fırat Ataser, hükümetin yeni silah taşıma izini vermesini ağır bir dille eleştirmişsiniz. Umarız bu eleştiriniz dikkate alınır ve geri adım atılır. Zira bu gidişle ülkede herkes birer voyvoda olacak…

Sn. Enver Kaya, Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen alt yapı şampiyonası oldukça ilgi görmüş. Anlaşılan artık voleybol ülke geneline yayılmaya başladı. Hade hayırlısı…